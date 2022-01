Gaspard Ulliel nach Skiunfall verstorben

Laut der Nachrichtenagentur AFP ist der französische Schauspieler Gaspard Ulliel bei einem Skiunfall verunglückt und seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Der Unfall ereignete sich demnach am Dienstag im Skigebiet La Rosière in Savoyen. Der Schauspieler wurde an der Kreuzung zweier blauer Pisten aufgefunden, wie übereinstimmende Quellen berichteten. Wie die Zeitung «le Dauphiné libéré» schreibt, trug der 37-Jährige zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Mit dem Helikopter wurde er schwerverletzt in die Universitätsklinik Grenoble gebracht.

Frankreichs Premierminister Jean Castex schrieb auf Twitter, Ulliel und das Kino hätten sich über alle Maßen geliebt. Seine Auftritte werde man von nun an mit schwerem Herzen sehen.

Ulliel ist seit Mitte der 1990er-Jahre in über zwanzig Film- und Fernsehproduktionen, mehrheitlich Dramen, in Erscheinung getreten. Unter andrem hatte er Hauptrollen in den Kinofilmen «Mathilde – Eine große Liebe» und «Hannibal Rising – Wie alles begann». Er ist zudem Teil der Besetzung von «Moon Knight», einer Science-Fiction-Actionserie aus dem Marvel Cinematic Universe, die ab dem 30. März 2022 auf dem Streamingdienst Disney+ ausgestrahlt wird.

(L'essentiel/Reto Bollmann)