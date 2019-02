Prinz Philip gibt nach Unfall Führerschein ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der 97 Jahre alte Ehemann der britischen Königin, Prinz Philip, hat den Führerschein abgegeben, wie der Buckingham-Palast am Samstagabend mitteilte. Er habe die Entscheidung freiwillig und nach sorgfältiger Überlegung getroffen, hieß es in der Mitteilung des Palasts.

Philip war erst Mitte Januar in einen Unfall nahe des königlichen Landsitzes Sandringham in der ostenglischen Grafschaft Norfolk verwickelt gewesen. Der Prinzgemahl hatte sich mit seinem Land Rover überschlagen, kam aber ohne Blessuren davon.

Ohne Sicherheitsgurt erwischt

Im anderen Fahrzeug brach sich eine Beifahrerin ein Handgelenk, die Fahrerin erlitt Schnittwunden am Knie. Ein neun Monate altes Baby im Auto blieb unverletzt.

Der Vorfall hatte eine Debatte über Senioren am Steuer ausgelöst. Philip goss Öl ins Feuer, als er nur kurze Zeit später wieder am Steuer gesichtet wurde – ohne Sicherheitsgurt. Nun, so scheint es, hat er die Konsequenzen gezogen.

