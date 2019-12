Prinz Harry macht den Weihnachtsmann

Ho, ho, ho! Wer steckt denn hinter diesem weißen Rauschbart? Haben Sie es erraten? Es ist Prinz Harry natürlich: Der Royal hat sich für eine Aktion der Organisation «Scotty's Little Soldiers» als Weihnachtsmann verkleidet.

Das Hilfswerk unterstützt Kinder, deren Eltern während eines Dienstes bei der britischen Armee ums Leben kamen. 190 Kinder sind landesweit davon betroffen. Sie feierten ein Weihnachtsfest auf einem Boot auf der Themse. Dabei erhielten sie die Video-Botschaft von Prinz Harry.

Harry und Meghan sind schon in Kanada

Der 35-Jährige und seine Frau Meghan (38) befinden sich allerdings nicht mehr in Großbritannien. Die beiden verbringen gemeinsam mit Baby Archie ihren mehrwöchigen Familienurlaub in Kanada. «Sie genießen die Warmherzigkeit des kanadischen Volkes und die Schönheit der Landschaft gemeinsam mit ihrem jungen Sohn», teilte eine Sprecherin der Royals am Samstag in London mit. Die kleine Familie hatte zuvor eine sechswöchige Pause angekündigt, aber nicht mitgeteilt, wo sie sie verbringen wird.

Die Herzogin von Sussex habe sieben Jahre lang in Kanada gelebt, bevor sie Mitglied der Königlichen Familie wurde, sagte die Sprecherin. Auch Prinz Harry sei viele Jahre ein regelmäßiger Besucher des Landes gewesen. «Die Entscheidung ... für Kanada zeigt, wie wichtig beiden dieser Commonwealth-Staat ist.» Meghan hatte als Schauspielerin in Kanada für die US-Serie «Suits» gearbeitet.

Zu Weihnachten werden Harry, Meghan und Archie nicht bei der Queen auf dem Landsitz Sandringham sein, sondern stattdessen mit Meghans Mutter Gloria Ragland das Fest verbringen. Auch der 98 Jahre alte Prinz Philip könnte beim traditionellen Weihnachtsfest der Royals in Sandringham fehlen. Er war am Freitag in eine Londoner Klinik eingewiesen worden. Der Buckingham-Palast sprach von einer reinen Vorsichtsmaßnahme und wollte keine Details nennen. Am Samstag wurde der Eingang zum Krankenhaus weiterhin bewacht.

(L'essentiel/kle/sda)