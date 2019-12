Jetzt äußert sich Mutter zum Tod von Juice Wrld

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vergangenen Sonntag kollabierte US-Rapper Juice Wrld am Flughafen in Chicago und wurde kurz darauf im Krankenhaus für tot erklärt. Später bestätigte die Polizei, dass der Rapper und seine Entourage Drogen und Waffen im Gepäck mit sich geführt hatten. Nun äußert sich erstmals die Familie zum Todesfall des 21-Jährigen.

«Wir haben Jarad mit unseren ganzen Herzen geliebt und können es nicht glauben, dass unsere Zeit mit ihm so kurz war», so die Mutter von Juice Wrld, Carmella Wallace, gegenüber dem Promi-Portal TMZ.com. «Wie er es oft in seinen Liedern und gegenüber seinen Fans antönte, war er süchtig nach verschreibungspflichtigen Medikamenten.»

«Wir wünschten, er hätte es geschafft»

Wie Wallace weiter sagt, kenne Sucht «keine Grenzen»: «Sie betrifft nicht nur die Person, die dagegen kämpft. Ihr Einfluss ist noch viel größer. Er war ein Sohn, Bruder, Enkel, Freund und für viele andere noch viel mehr gewesen.» Sie alle «wollten mehr als alles andere», dass er es geschafft hätte, seine Abhängigkeit zu besiegen.

Seine Familie hofft nun, dass Juice Wrlds Geschichte anderen helfe, ähnliche Situationen zu vermeiden, wie seine Mutter erklärt. «Wir hoffen, dass sein Tod eine Diskussion auslöst und dass seine Musik anderen Leuten hilft, Probleme zu bekämpfen – das ist es, was Jared immer erreichen wollte.»

Er schwörte für seine Freundin öffentlich den Drogen ab

Mit Medikamenten hatte der Rapper bereits in der Schulzeit zu kämpfen: Während der Highschool habe er regelmäßig Xanax genommen, so Juice Wrld in der «New York Times». Diese Zeiten würden jedoch hinter ihm liegen. «Heute passiert es mir einfach manchmal, dass ich aus Dummheit eine falsche Entscheidung treffe.»

Seiner Freundin Ally versprach er vergangenen Juli öffentlich, dass er von den Tabletten loskommen wolle. «Du machst so viel durch mit mir. Ich weiß, dass ich dir Angst mache. Scheiß auf Codein», teilte er ihr im Juli via Twitter mit. Er wolle dem Schmerzmittel künftig komplett fernbleiben.

Bae I'm sorry I be tweaking, you've put up with more than ppl know I know I be scaring you, fuck Codeine I'm done. I love you and im letting it be known publicly that ain't shit fucking up the real love I found. Learn from this everyone. Addiction kills all but you can overcome https://t.co/VB3qxHXodL— . (@JuiceWorlddd) July 9, 2019

