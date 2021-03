Pietro Lombardi macht Hatern eine Ansage

Am Donnerstag gab Sänger Pietro Lombardi (28) die Gründe für das Aus zwischen ihm und seiner Ex-Freundin Laura Maria (24) bekannt. In einem emotionalen und ehrlichen Statement stellt er die Dinge für seine Fans klar. Dabei erzählt er auch, dass die Influencerin ihn wohl eher als «Mittel zum Zweck» gesehen habe. Was als klärendes Statement gemeint war, artete jedoch binnen Stunden in einer Hate-Welle gegen Laura Maria aus.

Jetzt hat Pietro ein Statement verfasst, um die Situation endgültig zu klären. Er wolle «keinen Hass» gegenüber seiner Ex verbreiten. «Keine Laura, oder besser, kein Mensch hat es verdient, gehasst, angegriffen zu werden», schreibt er in seiner Insta-Story. Sich selbst bezeichnet er als positiven Menschen, der mit Leuten, die Hass verbreiten, nichts zu tun haben wolle.

Für die Wortwahl gegenüber Laura Maria entschuldigt sich der 28-Jährige ebenfalls: Die Aussage «Mittel zum Zweck» sei ihm herausgerutscht, als ihn die Emotionen übermannt haben. Er wünscht seiner Ex im Post noch einmal alles Gute – und bittet seine Fans, es ihm gleichzutun.

(L'essentiel/Saskia Sutter)