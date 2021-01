Ex-​​GNTM-​​Star fühlt sich mit 30 Kilo mehr wohler

Normalerweise prahlen Models auf Instagram damit, wie stolz sie darauf sind, endlich ihre Schwangerschaftspfunde los zu sein. Bei Fiona Erdmann ist das Gegenteil der Fall: Die Ex-GNTM-Teilnehmerin hat noch kein einziges Kilo abgenommen und fühlt sich «viel geerdeter, glücklicher und viel entspannter» als vorher.

Fast 30 Kilo hatte das Model während ihrer Schwangerschaft zugenommen. «Vor der Geburt habe ich extrem viel Sport gemacht. Ich war schon immer sehr, sehr dünn, und dann nach der Schwangerschaft auf einmal so zuzulegen, damit hätte ich auch nicht gerechnet», erzählte sie der Bild. Statt Größe 34 trage sie nun Größe 42: «Heute wiege ich um die 81 Kilo, zu Topmodel-Zeiten war ich bei 53 Kilo.» Und Fiona schaut super aus, wie auch ihre Fans auf Instagram finden.

Auf Sport will das Model in Zukunft aber nicht verzichten: «Natürlich will ich wieder Sport treiben, und ich würde mich freuen, wenn ich nicht Sachen von mir verschenken muss. Ich meine, ich hatte damals Größe 34, jetzt bin ich bei 42. Wenn ich irgendwann wieder Sport mache, dann für das Gefühl, nicht träge zu sein», erzählt sie.

(L'essentiel/red)