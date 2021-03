Usern fehlen bei diesem Geiss-​​Posting «die Worte»

Das Promi-Paar Carmen (55) und Robert Geiss (57) hüpft von einem Fettnäpfchen ins nächste. Zuletzt gingen die Wogen auf Carmens Instagram-Kanal hoch, weil die Millionärsgattin ein Kinderfoto veröffentlichte, auf dem sie als kleines Mädchen ein betäubtes Löwenbaby an sich drückt. Nur kurze Zeit später bekommen sie und ihr Göttergatte Robert ein weiteres Mal den Zorn der Social-Media-Community ab. Und das, obwohl sie sich mit dem Posting von ihrer Corona-Impfung eigentlich nur von ihrer vorbildhaften Seite zeigen wollten.

«Jeder sollte sich impfen lassen, damit dieses Covid endlich mal ein Ende hat», erklärt Carmen Geiss in einer Videobotschaft an ihre Fans, die sie kurz vor ihrer Impfung in ihrer Wahlheimat Monaco aufgenommen hat. Anders als in Deutschland, wo die Impfkampagne momentan wegen einer starren Reihenfolge und mangelnden Vakzinen stockt, müssen sie hier nämlich nicht länger auf ihre Dosis warten. Auch Robert ist begeistert, dass er endlich seine Spritze mit dem Biontech-Schutz bekommt. «Und was machen wir jetzt damit?» grinst er hinter einer Maske gut gelaunt in die Kamera. «Wir gehen ein Bier trinken.»

Netz tobt nach Impf-Posting

Die fröhliche Stimmung dürfte aber ganz schnell wieder verfliegen, wenn der Millionär einen Blick auf die Kommentare unter seinem Posting wirft. Denn dort tobt schon längst ein digitales Donnerwetter. «Seit wann dürfen 50-Jährige sich impfen lassen?» fragt sich ein empörter User. «Gibt es keine Priorisierungen?» Ein weiterer User dürfte darauf schon für sich die passende Antwort gefunden haben. «Die brauchen das nicht, sie haben das nötige Geld und Privilegien», zischt er in Richtung des Luxus-Paares. «Da soll man noch sagen, alle sind gleich», ärgert man sich an anderer Stelle. «Selbst meine Mutter mit 85 Jahren hat noch keinen Termin. Mir fehlen die Worte.»

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Geissens während der Coronakrise Ärger einhandeln. Viele Kritiker stören sich nicht nur daran, dass die Familie während der anhaltenden Pandemie durch die Welt jettet, sondern auch, dass sie ihren Lifestyle in solchen Zeiten so unbekümmert auf Social Media zelebrieren. Da hilft es vermutlich auch nichts, wenn man mit einer Impfung als gutes Beispiel vorangehen will.

(L'essentiel/red)