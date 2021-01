Das Internet spottet über Kylie Jenners Dusche

Reality-TV-Star Kylie Jenner (23) hat ihre 210 Millionen Follower*innen in ihrer Instagram-Story mit auf einen Rundgang durch ihre Villa in Los Angeles mitgenommen – und damit den Spott des Internets auf sich gezogen. Denn die 35-Millionen-Dollar-Villa scheint ein Manko zu haben: Der Wasserdruck in einem der Luxus-Badezimmer ist auffällig niedrig.

Dies fiel den Leuten im Netz auf, als die Beauty-Unternehmerin einen kurzen Videoclip ihrer riesigen pinken Marmor-Dusche in ihre Story postete. So auch dieser Twitter-Userin, deren Tweet 1,5 Millionen Mal gelikt wurde:

So sieht Kylies Dusche in den Augen dieses Twitter-Users aus:

«Meine Tränen haben mehr Druck als Kylie Jenners Dusche», spaßt diese Userin.

In diesem Tweet wird auch die Größe des Duschkopfs bemängelt.

Es gibt jedoch auch einige Twitter-User*innen, die den Aufruhr nicht verstehen. So sei ein geringer Wasserdruck in Kalifornien aufgrund der Dürre üblich. In mehreren Kommentaren unter einem Tweet wird zudem drauf hingewiesen, dass der Druck verstellbar sei.

I loved the walls and how big it was but the pressure was NOT it. And I would prefer a different shower head ... like a I need more water lol DROWN me please. pic.twitter.com/l03n3akirh — Alsharay (@HippieSpiritt) January 17, 2021

Wieder andere nehmen den Strahl nicht mal als schwach wahr. «Das ist stärker als der Wasserdruck bei mir zuhause», twittert diese Person.

i dont get it...... this is stronger than the water pressure i have at home and i can get shampoo/conditioner/etc out of my hair no problem idk why everyone in the replies is saying its going to take forever w that water pressure?? — - (@petgoblin_) January 18, 2021

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)