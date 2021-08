Sara Kulka spricht über Psychiatrie-​​Aufenthalt

Die ehemalige «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Sara Kulka ist raus aus der psychiatrischen Klinik, in die sie sich Mitte Juli selbst eingewiesen hatte. Vier Wochen hat sich die zweifache Mutter dort therapieren lassen, um gegen ihre Depressionen vorzugehen. Nun sei sie zwar noch nicht geheilt, sagt die 31-Jährige, dennoch gehe es ihr mittlerweile schon besser. Im Interview mit RTL spricht sie erstmals öffentlich über ihre Krankheit und die Zeit in der Psychiatrie.

«Ich will nicht in die Kamera lächeln, während es mir innerlich schlecht geht», so das Model. Es sei ihr ein großes Anliegen, auch die Schattenseiten der rosaroten Social-Media-Welt zu beleuchten. «Das ist ein bedeutender Schritt für mich, da psychische Erkrankungen leider immer noch als Tabuthema gelten.»

«Wollte nicht als Psycho abgestempelt werden»

Ihre Erkrankung habe schon vor Monaten begonnen, gesteht Sara. «Über ein halbes Jahr lang habe ich versucht, mich mit Antidepressiva und Therapiesitzungen über Wasser zu halten.» Doch: «Mir ging es immer schlechter und schlechter.» Das Model habe es irgendwann kaum noch geschafft, ihr Bett zu verlassen. «Mir fehlte die Lebensfreude.» Ihr Alltag sei von Ängsten geprägt gewesen. «Irgendwann wurde mir klar, dass ich etwas tun musste – nicht nur für mich, sondern auch wegen meiner Kinder.»

Mitte Juli ließ sich die 31-Jährige schließlich in die Psychiatrie einweisen. «Zuerst wollte ich da nicht hin, denn ich hatte Angst davor, als Psycho abgestempelt zu werden», sagt die Influencerin. Rückblickend betont sie: «Es war das Beste, was ich hätte tun können.»

Sexkampagne sorgt für Kritik

Während ihres Klinikaufenthaltes hat Sara regelmäßig auf Instagram gepostet. «Job ist nun mal Job», sagt die Influencerin. So setzte sie während ihrer Zeit in Therapie eine Werbekampagne für Sexspielzeuge um. Das kam nicht bei allen gut an. Viele Followerinnen und Follower empörten sich darüber, dass Sara trotz Depression lächelnd Dildos in die Kamera streckte. Ein Follower schrieb ihr: «Wie passen denn Sexspielzeuge und Depressionen zusammen? Anscheinend bist du doch nicht so real, wie du tust.»

Auf die Kritik reagiert das Model gelassen. Sie sagt: «Instagram ist meine Leidenschaft. Ich habe sechs Jahre gebraucht, um meine Reichweite aufzubauen – das will ich jetzt nicht aufgeben.» Viele Leute würden ihr raten, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Doch für Sarah komme das nicht in Frage: «Ohne Instagram kann ich meine Kosten nicht tragen.» Zudem gebe ihr der Beruf auch vieles zurück. «Die Unterstützung meiner Fans gibt mir momentan sehr viel Kraft und Halt.»

(L'essentiel/Lara Hofer)