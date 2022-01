Missbrauch-​​Vorwürfe – Linda de Mol verlässt Freund

«Seit ein paar Tagen lebe ich in einem schrecklichen Alptraum. Es sind so viele Dinge aufgetaucht, von denen ich nichts wusste. Und weil sie anonym sind, weiß ich nicht, was wahr ist und was nicht», schrieb Linda de Mol («Traumhochzeit»-Moderatorin) in einer Stellungnahme. Der Grund: Dem Partner der niederländischen Moderatorin wird sexuelle Übergriffigkeit am Set der niederländischen Version von «The Voice» vorgeworfen.

Jeroen Rietbergen hat unterdessen eingeräumt, «Kontakt sexueller Natur mit einigen Frauen» gehabt zu haben und legte die Arbeit bei «The Voice» nieder. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, soll der 50-Jährige Teil eines «Machtmissbrauchsnetzwerks» sein. Linda de Mol: «Ich habe jetzt meine Beziehung beendet, Jeroen lebt nicht mehr bei mir. Ich werde meine Arbeit in naher Zukunft einstellen in der Hoffnung, dem hier einen Platz geben zu können».

Die Moderatorin bat um «etwas Ruhe in dieser schweren, aufwühlenden Zeit» und bedankte sich für «all die süßen und verständnisvollen Nachrichten. Das ist das Einzige, was ein wenig Trost spendet, wenn dein Herz gebrochen ist».

(L'essentiel/tha)