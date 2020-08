Ed Sheeran soll bald Vater werden

Vergangenen August nahm sich Brit-Barde Ed Sheeran (29) nach seiner erfolgreichen «Divide»-Tournee und unzähligen Auftritten eine wohl verdiente Verschnaufpause. Im Dezember verkündete der erfolgreiche Musiker offiziell seine Schaffenspause. «Ich werde zur richtigen Zeit zurück sein, wenn ich mehr erlebt habe, über das ich schreiben kann», erklärte Sheeran damals. Daheim, im englischen Suffolk, dürfte neue Musik in der letzten Zeit aber eher eine zweitrangige Rolle gespielt haben. Denn allen Anschein nach sollen Ed und seine Frau Cherry (28) die gemeinsame Zeit nämlich für Familienplanung genutzt haben.

Wie ein Bekannter der britischen Zeitung Sun berichtet, sollen Ed und Cherry, die seit Januar 2019 verheiratet sind, ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Und das schon ziemlich bald: Der Nachwuchs soll laut Bericht noch in diesem Sommer das Leben der beiden bereichern. Um sich bestmöglich auf den süßen Familienzuwachs vorzubereiten, will man die letzten Vorbereitungen gemacht haben, um Eds Zuhause babysicher zu machen.

Wie der Insider außerdem erfahren haben will, soll auch der Corona-Lockdown dem Paar in die Hände gespielt haben. Nach dem Ausbruch der Pandemie hatten sich die beiden in ihr Anwesen im Süosten Großbritanniens zurückgezogen und konnten somit leichter die Schwangerschaft von der Öffentlichkeit geheimhalten. «Der Lockdown war die perfekte Ausrede, um nicht viel unterwegs zu sein», verrät der Informant der Zeitung. «Aber jetzt, wo die Dinge näher rücken und die Aufregung steigt, haben sie es nun auch Freunden und Verwandten erzählt.»

(L'essentiel/red)