Heidi Klum lässt sich im Schaufenster schminken

Zum 20. Mal in Folge hat Heidi Klum (46) in der Nacht auf Freitag zu ihrer berühmten Halloween-Party in New York geladen. Diesmal war nicht «bloß» ihre Verkleidung neu, sondern auch die Art, wie sie ihre Verwandlung präsentierte.

Natürlich: Die Model-Unternehmerin thematisierte ihren Look wie gewohnt auch auf Instagram. Konkret drehen sich alleine die letzten 30 (!) Posts darum.

Verkaufter Livestream aus dem Schaufenster

Zusätzlich verlegte sie ihre Schminkstube diesmal jedoch in ein Schaufenster mitten in New York City, damit Passanten ihr nicht nur auf Insta, sondern auch in echt beim, na ja, Dasitzen zusehen konnten.

Und das Schaufenster war natürlich nicht irgendeines: Es befindet sich im Amazon-Buchladen an der 34. Straße und Heidis Typveränderung wurde auch gleich live via Amazon-Prime-Video gestreamt. Entsprechend prangte später auch das Logo des US-Megaunternehmens auf der Fotowand der Halloween-Party.

(L'essentiel/shy)