Darum behält Silbereisen sein Helene-​​Tattoo

Bevor Florian Silbereisen (39) zu Ostern mit dem «Traumschiff» neuen Abenteuern entgegen schippert, plauderte er im RTL-Interview überraschend detailliert, wie es in seinem derzeitigen Gefühlsleben aussieht. Vor allem, weil seine frühere Liebesbeziehung zu Schlagerkönigin Helene Fischer (36) nach wie vor Spekulationen und Gerüchte befeuert. Aufdringliche Paparazzis wenden sogar besonders unangenehme Methoden an, um an Informationen über Silbereisens Beziehungsstatus zu kommen, schildert der erfolgreiche Entertainer.

«Die wühlen in der Mülltonne rum, um irgendetwas zu finden», erzählt er fassungslos. «Ich bin für diese bunten Blätter interessant und dann ist es nicht immer angenehm.» Bei höflichen Fans mache es ihm nichts aus, wenn sie ein gemeinsames Foto wollen, ein Problem hätte er nur mit lästigen Fotografen, die klar Grenzen überschreiten. «Was ich nicht so gern mag, ist, wenn mich Paparazzi dann heimlich verfolgen», stellt Silbereisen im RTL-Talk klar, kann aber auch das Interesse an seinem derzeitigen Verhältnis zu seiner Exfreundin verstehen.

«Es weiß ja jeder, dass ich zehn tolle Jahre mit dieser Frau hatte», schwärmt Silbereisen. Deshalb wird er auch in Zukunft das Liebes-Tattoo, das er sich einst für Fischer auf seinen Oberarm stechen ließ, weiterhin in Ehren halten. «Ich bin Schlager und ich habe die Schlagerkönigin da drauf», so Silbereisen. «Das ist doch wunderbar!» Die beiden verbinde noch immer eine innige Freundschaft, erklärt er und freut sich, dass sie mit Akrobat Thomas Seitel (36) eine neue Liebe gefunden hat. Wie es aktuell um sein eigenes Liebesleben bestellt ist, darüber schweigt der Schlagersänger und «Traumschiff»-Kapitän aber weiter konsequent.

(L'essentiel/red)