Schwangere Yeliz droht Jimi Blue, alles zu erzählen

Auf Instagram bestätigte Jimi Blue das Liebesaus mit seiner hochschwangeren Freundin Yeliz Koc. Er habe «alles gegeben», doch «am Ende hat es leider nicht gereicht», so erklärte der Schauspieler die Trennung. Er hofft, dass seine Fans seine Entscheidung respektieren. Er werde sein Bestes geben, ein guter Vater zu sein.

Yeliz Koc wollte sich zunächst nicht dazu äußern. Sie postete lediglich Sprüche, die offensichtlich an Jimi Blue gerichtet waren: «Die größte Entschuldigung schulde ich mit selbst, weil ich Dinge mit mir machen lassen habe, welche ich nicht verdient habe. Habe mich belügen, manipulieren, verletzen und meinen Seelenfrieden nehmen lassen.»

Doch nun bricht die Ex-«Bachelor»-Kandidatin ihr Schweigen. Sie verkündet: «Ich werde alles erzählen und ihr werdet alles erfahren. Ihr wisst ja, ich halte nie meinen Mund.» Sie findet klar Worte: «Ich finde es unverantwortlich genau in dieser Situation noch mehr Salz in die Wunde zu werfen ohne Respekt zur Gesundheit der eigenen Tochter.» Was Yeliz damit meint: Sie ist vor wenigen Tagen gestürzt. Aus diesem Grund hat Yeliz möglicherweise sogar eine Frühgeburt, erklärte sie. «Es kann jetzt jeden Tag soweit sein», offenbarte sie.

(L'essentiel/red)