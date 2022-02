Prinz Charles gönnt sich Skiferien in der Schweiz 

Ihm gefällt es offenbar in der Schweiz: Prinz Charles hat sich vergangene Woche eine Auszeit in den Bergen gegönnt. So verbrachte der Royal laut der britischen Zeitung «Daily Mail» einen kurzen Skiurlaub in Klosters bei Davos. Laut der Zeitschrift sei der 73-Jährige vergangene Woche von der Arbeit freigestellt worden – und kostete seine freien Tage beim Skifahren und Sonnenbaden in der Schweiz aus.

Nach seiner zweiten Corona-Infektion habe er jedoch «einige Tage geopfert, um die Arbeit nachzuholen», die in dieser Zeit liegen geblieben sei. Deshalb musste Charles seinen geplanten Aufenthalt in den Bergen «verkürzen» – und nach einem kurzen Wochenend-Trip bereits wieder zurückreisen. Am Donnerstag habe er seine royale Arbeit wieder aufgenommen. Gemeinsam mit seiner Schwester Prinzessin Anne (71) überreichte er im St. James’-Palast die Jubiläumspreise der Queen für Hochschul- und Weiterbildung.

Regelmäßiger Gast in Klosters

Es ist nicht das erste Mal, dass Prinz Charles Skiferien in Klosters verbringt. Der 73-Jährige ist regelmäßig Gast des Skiorts – trotz des tragischen Unglücks, das sich 1988 dort ereignet hatte. Hugh Lindsay, Stallmeister von Queen Elizabeth (95) und ein enger Freund von Charles, starb damals bei einem Skiausflug. Eine Lawine erfasste Lindsay, als er den Prinzen bei seinem Urlaub in Klosters begleitete. Patricia Palmer-Tomkinson erlitt zudem schwere Beinverletzungen, Charles und weitere aus der Reisegruppe konnten der Lawine entgehen.

Mehrere Corona-Fälle auf Schloss Windsor

Erst am 10. Februar gab das britische Königshaus bekannt, dass Prinz Charles positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Kurz darauf erwischte es auch seine Ehefrau, Herzogin Camilla (74). Bereits im März 2020 hatte sich der älteste Sohn der Queen mit dem Virus infiziert. Offiziell habe er nur milde Symptome gezeigt.

Zwei Tage vor seinem positiven Testresultat Anfang Februar traf sich Charles noch mit Queen Elisabeth. Woraufhin sich die 95-Jährige ebenfalls mit dem Coronavirus infizierte. Sie verspürte ebenfalls nur «milde, erkältungsähnliche Symptome», wie der Palast mitteilte. Weiter hieß es in dem veröffentlichten Statement: «Sie wird sich weiterhin in ärztlicher Behandlung befinden und alle entsprechenden Richtlinien befolgen.» Unklar ist, bis wann sich die Monarchin noch in Isolation aufhalten muss.

