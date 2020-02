Ozzy: «Ich leide Tag und Nacht unter Schmerzen»

Ozzy Osbourne ist verzweifelt: Der 71-Jährige leidet noch immer unter starken Schmerzen. Grund dafür ist eine alte Wunde, die nie richtig verheilte. Die Verletzung verschlimmerte sich, als er Anfang 2019 stürzte.

«Erst hatte ich eine Infektion in meiner Hand, die mich völlig aus der Bahn warf. dann hatte ich eine Lungenentzündung, dann fiel ich hin und hatte ein OP und hier bin ich jetzt, es macht mich verrückt», klagt der Brite im Interview mit The Sun. Momentan leide er Tag und Nacht unter Schmerzen. Seine Sommertour hat Ozzy daher abgesagt. Stattdessen will er eine achtwöchige Therapie in der Schweiz machen.

Erst vor Kurzem hatte Osbourne zudem enthüllt, dass er an der Krankheit Parkinson leidet. «Es ist nicht so schlimm wie bei Michael J. Fox, es ist viel milder, was mich freut», stellt der Sänger klar.

(L'essentiel)