Fürst Albert kritisiert Meghan und Harry

Fürst Albert von Monaco äußerte sich am Donnerstag zum medienwirksamen Interview von Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey (67). In einem Gespräch mit dem TV-Sender BBC World News sprach sich Fürst Albert gegen die Art und Weise aus, wie das Paar seine Probleme mit dem britischen Königshaus öffentlich diskutierte.

«Derartige Konversationen sollten im privaten Rahmen der Familie besprochen werden», so der 63-Jährige. Meghan und Harry berichteten im TV-Special, das vor rund drei Wochen erstmals ausgestrahlt wurde, offen von Konflikten in der britischen Königsfamilie und beschuldigten unter anderem einen ungenannten Royal des Rassismus. Laut Albert hätte dies nicht in der Öffentlichkeit ausgebreitet werden sollen.

«Kann die beiden auf gewisse Weise verstehen»

Fürst Albert, der während seines kurzen TV-Interviews sichtlich nachdenklich gestimmt war, erklärt, dass er den Druck jedoch nachvollziehen könne, den Meghan und Harry verspürten. «Ich kann die beiden auf gewisse Weise verstehen. Aber ich denke, das war kein angebrachtes Forum für diese Art von Diskussionen.» Und weiter sagt er über das Interview des Paars mit Oprah Winfrey: «Es hat mich ein wenig gestört.»

Auf die Frage von BBC-Moderatorin Yalda Hakim, was er Prinz Harry nun raten würde, entgegnet Fürst Albert, dass er ihm nur das Beste wünsche. «Es ist eine schwierige Welt da draußen und ich hoffe, dass er das Urteilsvermögen und die Weisheit besitzt, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.»

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Harry einen Job bei der US-Firma Better Up angenommen hat. Als zukünftiger «Chief Impact Officer» des Coaching-Unternehmens macht der zurückgetretene Royal einen weiteren Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Auf die Kritik und den Rat von Fürst Albert haben er und seine Frau Meghan noch nicht öffentlich reagiert.

(L'essentiel/Angela Hess)