Rebecca Mir und Massimo Sinatò werden Eltern

Am Samstag haben Rebecca Mir (28) und Massimo Sinató (40) auf ihren Instagram-Accounts verkündet, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. «Danke an die Liebe meines Lebens für das schönste Geschenk auf Erden», schreiben die «Taff»-Moderatorin und der «Let’s Dance»-Tänzer unter einem Bild, auf dem die beiden eng umschlungen Rebeccas Babybauch liebkosen.

Zahlreiche deutsche Promis gratulieren den beiden in den Kommentaren, so etwa Model Lena Gercke (32) und Luca Hännis (26) Freundin Christina Luft (30). Auch Sylvie Meis (42) gratuliert begeistert: «Wowwwww Glückwunsch mein Schatz!!! Ich freue mich so sehr für euch!!!» Und Jana Ina Zarrella (43) schreibt: «Ich wusste es. Ich freue mich so sehr für euch.»

Sie dementierte ihre Schwangerschaft zuvor

Moderatorin Jana Ina war nicht die einzige, die eine Vorahnung hatte. Bereits im Spätsommer machten Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft die Runde. Fans glaubten damals, bei Rebecca eine kleine Wölbung am Bauch erkennen zu können. Damals dementierte die «Germany's Next Topmodel»-Zweitplatzierte aus 2011 die Schwangerschaft jedoch.

«Ich weiß, dass viele Menschen diese Fragen ohne böse Absichten stellen, aber generell ist das eine sehr sensible Frage. Auch wenn uns das aktuell nicht betrifft, sollte man auf mögliche Lebenssituationen anderer Frauen Rücksicht nehmen», so die werdende Mama im August auf Instagram.

Wann genau das Kind zur Welt kommen soll, haben Rebecca und Massimo in ihrem Enthüllungs-Post vom Samstag noch nicht verraten.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)