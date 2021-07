Wendler-​​Gattin könnte USA bald verlassen müssen

Michael Wendler und seine Frau Laura Müller leben gemeinsam in Florida. Laut Timo Berger könnte es für Laura nun schon bald zurück nach Deutschland gehen. Sie habe gegen Einwanderungsgesetze verstoßen, sagte der Ex-Vertraute von Michael Wendler.

«Viele haben mich gefragt, was eigentlich mit Laura ist und wieso sie noch in Amerika sei. Ich weiß es nicht. Ich werde aber sehr bald wieder da sein und die entsprechenden Behörden noch einmal besuchen», schrieb Berger auf Instagram.

Timo Berger ist der ehemalige Reisemanager von Michael Wendler. Er gab laut «Bunte» an, dass Laura im Jahr 2019 nur ein Touristenvisum besaß, mit dem man sich maximal 180 Tage in den USA aufhalten darf. Dass Laura ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlegt habe, entspreche nicht den Einwanderungsgesetzen.

(L'essentiel/tha)