Prinz Andrew wird wegen Schweizer Chalet verklagt

Kaum sind die Negativschlagzeilen um Prinz Andrew (60) und seine Freundschaft mit dem verstorbenen Milliardär und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (66) vorübergehend etwas verstummt, bekommt der britische Royal neuen Ärger. Laut einem Bericht von Le Temps hat der Sohn von Queen Elizabeth (94) zusammen mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (60) ärger mit der Schweizer Justiz.

Der Grund: Das im November 2014 gekaufte Chalet Helora im Schweizer Nobelskiort Verbier soll das Paar bis heute nicht vollständig bezahlt haben. Der ehemalige Eigentümer der Immobilie klagt nun einen Restbetrag von acht Millionen Euro ein.

Trotz Zahlungsversprechen kein Geld

22 Millionen hat das Haus mit sieben Schlafzimmern sowie einem Innenpool mit Sauna gekostet. Beim Verkauf wurde aber nicht der gesamte Betrag überwiesen. Laut Kaufvertrag, der Le Temps vorliegt, hätte der Restbetrag von sechs Millionen Euro bis am 31. Dezember 2019 bezahlt werden müssen.

Bis zum Stichtag sei aber keine Zahlung eingegangen, heißt es. Und auch vier Monate später hat der Verkäufer noch kein Geld gesehen. Auch wenn Ferguson versprochen habe, die Zahlung zu tätigen. Mit Zinsen hat sich der Betrag auf acht Millionen erhöht.

Andrews Sprecher bestätigen

Die Vertreter des Verkäufers wollten sich gegenüber der Zeitung nicht äußern. Sprecher des Herzogs und der Herzogin von York bestätigen derweil, dass «in dieser Angelegenheit ein Streit zwischen den beiden Parteien» bestehe. Vertragliche Details würden jedoch einer Vertraulichkeitsvereinbarung unterliegen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Andrews Schweizer Chalet in die Schlagzeilen gerät. Im Herbst 2019 rätselten die Briten im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre über den Luxus-Lifestyle des Herzogs von York – und wunderten sich, wie sich Andrew das Chalet überhaupt leisten kann. «Wenn er nicht im Lotto gewann, profitierte er von großen Summen, deren Herkunft die Briten nicht kannten», sagte der ehemalige Abgeordnete Norman Baker damals in der Mail on Sunday. Und forderte eine Aufklärung: «Wir haben das Recht, zu wissen, woher Andrews verborgener Reichtum kommt und was er zurückgegeben hat.»

(L'essentiel/Katja Fischer)