Gwyneth Paltrow wird wegen Vagina-​​Duftkerze verklagt

Schon seit einiger Zeit leben wir mit dem Wissen um Gwyneth Paltrows Liebe für absurde Duftkerzen. Nachdem viele Menschen im Netz schon den Original-Duft «This Smells Like My Vagina» (auf deutsch: «Das riecht wie meine Vagina») grenzwertig fanden, legte Gwynnie nach und verarbeitete sogar ihren Ehevertrag und ihren Orgasmus zu – du ahnst es schon – Duftkerzen. Die Ergebnisse vertreibt die 48-Jährige in ihrem Lifestyle-Shop Goop.

Heißes Teil

Ausgerechnet wegen dieser Bestseller hat das Unternehmen jetzt allerdings eine Klage am Hals. Der Texaner Colby Watson soll die Vagina-Kerze etwa drei Stunden auf seinem Nachttisch brennen gelassen haben. Plötzlich soll die Kerze hohe Flammen geschlagen haben, verkohlte das Glas, in dem sie sich befand und ließ den Tisch mit einem tiefschwarzen Brandring zurück.

Verletzt wurde dabei niemand. Die Rechtsvertretung von Watson hätte allerdings trotzdem gern Schadenersatz für ihren Klienten und das nicht zu knapp: Laut dem Newsportal «E!» verlangt Colby fünf Millionen Dollar Schadensersatz für die explodierte Kerze. Und Goop? Weist in einem offiziellen Statement alle Vorwürfe von sich und betitelt die Klage als «einen Versuch, aus einem aus der Presse bekannten Produkt eine übertriebene Auszahlung zu schlagen.»

Schon das zweite Feuer dieses Jahr

Es wäre nicht das erste Mal, dass jemand versucht, Profit aus einem Celebrity-Unternehmen zu schlagen. Allerdings gibt es da noch eine Kleinigkeit, die Goop im Statement nicht erwähnt: Im Januar kämpfte die Londonerin Jody Thompson ebenfalls mit Flammen aus einer Vagina-Duftkerze von Goop. Thompson hatte das gute Stück allerdings gewonnen – daher konnte nicht zu 100 Prozent nachgewiesen werden, dass es sich um ein Original handelte. Gegenüber dem «Guardian» berichtete Thompson: «So etwas habe ich noch nie gesehen. Das waren Flammen wie aus der Hölle!»

Die Wahrheit hinter Gwyneths explodierenden Vagina-Kerzen werden wir vermutlich nie erfahren. Wir können aus dieser Geschichte aber etwas lernen: Wie Goop selbst auf der Website anmerkt, lassen wir Kerzen allerspätestens ab jetzt immer auf einem hitzebeständigen Untergrund abbrennen und das auch nur, wenn wir sie jederzeit im Blick haben. Das nächste Inferno sollte damit hoffentlich vermieden werden.

(L'essentiel/Malin Mueller)