Rihanna hat sich bei E-​​Scooter-​​Unfall verletzt

Eigentlich wollte sich Sängerin Rihanna (32) am Freitagabend ja einfach bloß bei einem Italiener in Santa Monica einen Late-Night-Snack gönnen. Lange unbemerkt blieb die 32-Jährige in ihrem Luxusauto allerdings nicht: Die Paparazzi vor Ort drückten genau in jenem Moment ab, als Riri ihre Sonnenbrille weglegte.

Auf den Bildern ist zu sehen, dass die Sängerin blaue Flecken unter den Augen sowie Schrammen und Schwellungen an ihrer Stirn hat.

Die Fotos wecken Erinnerungen

Als TMZ.com die Bilder veröffentlichte, machten sich Fans zunächst Sorgen. Von Rihannas blutigem Gesicht gingen schon mal Bilder um die Welt: nachdem sie 2009 nach einer Grammy-Party von ihrem damaligen Freund, Sänger Chris Brown (31), verprügelt worden war. Brown wurde noch in der gleichen Nacht verhaftet und später für die Tat zu fünf Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Diesbezüglich gab Rihannas Sprecher umgehend Entwarnung. Er erklärte, die Sängerin erhole sich von einem Unfall mit einem Elektroroller.

«Rihanna geht es jetzt sehr gut, aber sie ist vergangene Woche mit einem elektrischen Scooter umgekippt und hat sich blaue Flecken auf der Stirn und dem Gesicht zugezogen», stellte der Sprecher der Musikerin gegenüber People klar. Zum Glück habe sie keine größeren Verletzungen erlitten und erhole sich schnell.

(L'essentiel/Christina Duss)