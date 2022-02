Jennifer Lawrence ist erstmals Mutter geworden

Freudige Nachrichten aus Hollywood: Jennifer Lawrence ist erstmals Mama geworden. Das berichten zumindest «TMZ» und «Page 6». Laut öffentlichen Urkunden, die den beiden US-Promi-Portalen vorliegen sollen, habe die Schauspielerin in L.A. County im Bundesstaat Kalifornien entbunden. Bislang sind weder der Name, der Geburtstag noch das Geschlecht des Kindes bekannt.

Der Vater ist Lawrences Ehemann, der Kunsthändler Cooke Maroney. Im Oktober 2019 gab sich das Paar während einer kleinen Zeremonie in der berühmten Villa Belcourt of Newport in Rhode Island das Jawort. Die beste Freundin des Hollywood-Stars, Laura Simpson, soll die beiden einander vorgestellt haben.

«Ich hatte einfach eine Menge Sex»

Vergangenen Sommer kamen erstmals Gerüchte um eine Schwangerschaft der «Hunger Games»-Darstellerin auf, als sie mit Babybauch in New York gesichtet wurde. Kurz vor Weihnachten wurde die 31-Jährige das letzte Mal in der Öffentlichkeit gesichtet. Ende Januar soll eine Babyparty für Lawrence stattgefunden haben.

Ab September 2017 nahm sich Lawrence eine Auszeit vom Showbusiness. Was sie in dieser Zeit getrieben hat? «Ich hatte einfach eine Menge Sex», scherzte sie in der «Late Show» mit Stephen Colbert (57). Anschließend stellte sie klar: «Ich habe ein bisschen gekocht. Die Pandemie ist passiert, und dann habe ich gekocht und viel geputzt. Ich glaube, ich wäre eine wirklich gute Haushälterin.»

(L'essentiel/Katrin Ofner)