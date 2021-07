Was hat Michael Wendler mit seinem Gesicht gemacht?

Mitte Juni haben Schlagersänger Michael Wendler (48) und seine Frau Laura Müller (20) bekannt gegeben, dass sie Nachwuchs bekommen haben. Sein neuer Labradorwelpe namens Tiger hat mittlerweile sogar einen eigenen Instagram-Account, auf dem das Paar sein neues Hündchen feiert.

In einem Bild, das am Sonntag gepostet wurde, ist der Instagram-abstinente Michael Wendler seit langem wieder mal in voller Pracht zu sehen. Dabei fällt auf, dass sein Gesicht ein bisschen rundlicher und straffer wirkt. Hat er sich etwa einem Beauty-Eingriff unterzogen?

Es wäre nicht das erste Mal

Vergangenes Jahr hat sich der 48-Jährige, der derzeit in den USA lebt, unters Messer gelegt. Der Sänger ließ sich die Nase richten, offenbar aber aus gesundheitlichen Gründen. «Ich bekomme seit einiger Zeit schwer Luft und das wird korrigiert», so Wendler in der Reality-Show des Paares «Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet» . Die Nase werde dabei aber zusätzlich «verschönt».

In einer weiteren Folge der TV-Show gab der Wendler schließlich noch zu, dass er sich schon mal Botox habe spritzen lassen. «Wenn man sich verbessern kann oder es medizinisch sogar notwendig ist, dann sollte man das machen», erklärt er. Ob Michael Wendler inzwischen noch weitere Beauty-Eingriffe vorgenommen hat, ist unklar. Ein bisschen Hyaluron-Filler oder Botox dürften aber im Spiel sein.

Auch Laura sieht anders aus

Auch bei Michael Wendlers Frau Laura wurde schon gemunkelt, ob sie in Sachen Beauty womöglich etwas nachgeholfen hat – Ihre Wangen wirken in ihren neuesten Insta-Posts gemeißelter und die Lippen voller. Grund könnte aber auch einer der beliebten Instagram-Filter sein.

In den vergangenen Monaten wurde immer wieder über ein Liebes-Aus der Wendlers gemunkelt. Unter anderem gaben die Michael Wendlers Verschwörungstheorien Anlass zu Spekulationen über das Privatleben des Paares. Anfang des Jahres wurde außerdem das Instagram-Profil des Musikers aufgrund mehrerer Skandal-Aussagen gesperrt.

Seit Oktober 2018 sind Laura und Michael ein Paar. Im Frühling 2020 gaben die beiden ihre Verlobung bekannt.

(L'essentiel/Christina Duss)