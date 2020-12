Harry und Meghans erste Podcast-​​Folge ist da

Mitte Dezember haben Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) bekannt gegeben, dass sie sich einen mehrjährigen Deal mit dem Streaming-Anbieter Spotify geangelt haben. Ein eigener Podcast namens «Archewell Audio» solle mit «stimmungsvollen Programmen Zuhörende auf der ganzen Welt unterhalten», ließen die Sussexes ihre Fans wissen. Jetzt ist die erste Folge da: Am Dienstagabend gaben Prinz Harry und Herzogin Meghan ihr Podcast-Debüt – mit einem Festtags-Special.

Mit dabei in der ersten Folge von «Archewell Audio» sind unter anderem der Moderator James Corden (42), Schauspieler und Produzent Tyler Perry (51), Musiklegende Elton John (73), Politikerin Stacey Abrams (47) und die Tennisspielerin Naomi Osaka (23). Meghan und Harry blicken mit ihren Gästen auf das Jahr 2020 zurück und tauschen sich mit ihnen über Wünsche und Hoffnungen fürs kommende Jahr aus.

Archie ist der Überraschungsgast

Am Ende der 33-minütigen Spezialfolge spielen Meghan und Harry das gemeinsame Lieblingslied «This Little Light of Mine» – ein Song, der auch an ihrer Hochzeit lief. «Die Botschaft des Songs ist uns sehr wichtig», sagt Harry. «Er handelt davon, dass wir alle die Macht, die in uns steckt, nutzen sollten, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.» Meghan sagt: «Wie wir alle wissen, kann Dunkelheit keine Dunkelheit vertreiben. Nur das Licht ist dazu fähig.»

Ein ganz besonderer Stargast ist Archie (1), der Sohn der beiden. Nach rund 32 Minuten wünscht der Kleine den Zuhörerinnen und Zuhörern zusammen mit Mama und Papa ein «Happy New Year», also ein «Frohes neues Jahr», und kichert sehr süß ins Mikrofon. Nach dem Feiertags-Special soll es 2021 eine komplette Staffel von «Archewell Audio» geben.

