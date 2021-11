Schauspieler Joey Morgan stirbt mit 28 Jahren

Der US-Schauspieler Joey Morgan (28) ist mehreren Medienberichten zufolge am Sonntagmorgen verstorben. Das Branchenblatt «The Hollywood Reporter» beruft sich bei der traurigen Meldung auf einen Sprecher. «Es war ein Schock und hat uns alle, die wir ihn liebten, erschüttert», wurde aus einem Statement zitiert.

Weiter heißt es: «Joey wird unglaublich vermisst. Ich hoffe, dass jeder versteht, wie schmerzhaft das für die Hinterbliebenen ist und dass jetzt Grenzen und die Privatsphäre akzeptiert werden, damit getrauter werden kann.» Die Todesursache ist zurzeit noch nicht bekannt.

Freunde und Freundinnen trauern auf Social Media

«Scouts vs. Zombies»-Regisseur Christopher Landon (46) würdigte Joey Morgan auf Twitter. «Er war ruhig, witzig, intelligent und nachdenklich. Und wenn die Kameras liefen, war er magnetisch», schrieb er über den Schauspieler. Die Horrorkomödie «Scouts vs. Zombies» war im Jahr 2015 in die Kinos gekommen.

Im Jahr 2017 spielte er in der düsteren Komödie «Flower» mit. Ebenfalls Teil der Produktion war Zoey Deutch. Auf Instagram postete die 27-Jährige nun ein Foto von ihr und Morgan und schrieb dazu: «Ruhe in Frieden, Joey. Eine liebe, talentierte, besondere Person. Wir lieben dich.»

(L'essentiel/Lara Hofer)