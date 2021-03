Erzbischof widerlegt Meghans Hochzeits-​​Aussage

Im Interview mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey (67) ließen Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) die eine oder andere Bombe platzen, die noch immer – drei Wochen nach der Ausstrahlung des TV-Specials – für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Darunter die Frage nach dem genauen Hochzeitsdatum des Paars: Meghan behauptete gegenüber Oprah, dass das Eheversprechen schon «drei Tage vor der öffentlichen Zeremonie» gegeben wurde.

Nun meldet sich der Erzbischof von Canterbury (65) zu Wort. Er hat das Paar nicht nur in der medienwirksamen Hochzeit am Samstag, den 19. Mai 2018, getraut, sondern soll laut Meghan auch die private Trauung drei Tage zuvor durchgeführt haben. Der Erzbischof stellt nun jedoch klar: «Die rechtsgültige Hochzeit fand am Samstag statt.»

Erzbischof schweigt über Treffen

Er habe schließlich die Hochzeitsurkunde unterschrieben, erklärte der Erzbischof im Interview mit der italienischen Zeitung «La Repubblica». «Das ist ein rechtsgültiges Dokument. Ich hätte mich strafbar gemacht, wenn ich es im Wissen, dass das Datum nicht der Wahrheit entspricht, unterschrieben hätte.»

Der Erzbischof bestätigt jedoch, dass er vor der Trauung in der St. George Kapelle in Windsor durchaus mehrere Treffen mit Meghan und Harry hatte. «Aber von Gesprächen, die man mit einem Pfarrer führt, erwartet man Vertraulichkeit. Unabhängig davon, mit wem ich die Gespräche geführt habe», so das geistliche Oberhaupt der Kirche von England. Deshalb werde er den Inhalt dieser Meetings nicht preisgeben.

Meghan gab im TV-Special an, dass bei der angeblichen privaten Trauung nur sie, Harry und der Erzbischof anwesend waren. Vergangene Woche stellte Stephen Borton, der ehemalige Chefsekretär des Erzbischofs, gegenüber «The Sun» jedoch bereits klar, dass eine derartige Zeremonie mit nur drei anwesenden Personen gar keine Gültigkeit hätte. Er vermutete, dass drei Tage vor der großen Hochzeit lediglich «selbstgeschriebene Ehegelübde ausgetauscht» wurden, es aber kein offizielles Eheversprechen gab.

