Elliot Page ließ sich die Brüste entfernen

Im vergangenen Dezember meldete sich Netflix-Star Elliot Page (34) mit einem berührenden Social-Media-Statement bei seiner Fangemeinde: Von nun an wolle der «Juno»-Schauspieler als Transgender-Mann leben und habe aus diesem Grund auch seinen Namen geändert. Ein mutiger Schritt, der nicht nur seine Follower begeisterte, sondern auch zahlreiche seiner Hollywood-Kolleginnen und Kollegen, die ihm zu dieser starken Entscheidung gratulierten.

Page auf dem Cover des «Time»-Magazin

Nun hat ihn auch das US-Magazin «Time» auf das Cover geholt und widmet dem Darsteller die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe. Darin erzählt Page von einem besonderen Meilenstein auf seiner Reise. Vor seinem öffentlichen Outing hat sich der Künstler nämlich auch an der Brust operieren lassen, um noch mehr als Mann wahrgenommen zu werden. Zwar definiere eine OP nicht ausschließlich sein Leben als Transmann, erlaube es ihm aber, sich beim Blick in den Spiegel endlich selbst zu erkennen, erklärt Page seine Entscheidung. «Das hat mein Leben komplett verändert», so der Schauspieler gegenüber der Zeitschrift.

In Sachen Liebe läuft es für Page derzeit allerdings nicht ganz so rosig. Anfang des Jahres reichte der gebürtige Kanadier die Scheidung von Profi-Tänzerin Emma Portner (26) ein. Das Paar war drei Jahre miteinander verheiratet und habe noch immer größten Respekt füreinander, erklärten die beiden im vergangenen Januar.

