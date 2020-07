Am letzten Tag wurde nochmals scharf geschossen

In ihren Abschlussplädoyers bezeichneten die Anwälte der Boulevardzeitung The Sun Hollywoodstar Johnny Depp am Montag als «hoffnungslos Süchtiger». Außerdem sei er «nicht in der Lage, seine Wut zu kontrollieren». Depp und dessen Anwälten warf Verteidigerin Sasha Wass vor, «altmodische Methoden zur Diskreditierung von Frauen» zu verwenden, indem sie Heard als «Goldgräberin und Ehebrecherin» dargestellt hätten.

«Die Behauptung ist unwahr»

Depps Anwalt David Sherborne sagte am Dienstag, Depp habe seine Drogen- und Medikamentensucht nie geleugnet. Man sei aus anderen Gründen vor Gericht: «Weil man sich bei der Zeitung entschieden hat, eine schwerwiegende Behauptung zu veröffentlichen, die unwahr ist.»

Der «Pirates of the Caribbean»-Star klagt gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung The Sun wegen eines Artikels, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard körperlich misshandelt.

Depp und Heard hatten sich 2011 bei den Dreharbeiten zum Film «The Rum Diary» kennen gelernt. Das Paar heiratete im Februar 2015 und ließ sich zwei Jahre später wieder scheiden. In den vergangenen Wochen deckte sich das Ex-Paar gegenseitig mit heftigen Vorwürfen ein.

Richter Andrew Nicol wird sein Urteil zu einem späteren Zeitpunkt verkünden, laut Daily Mail soll es Ende September erfolgen.

(L'essentiel/Christina Duss)