Prinz Andrew kann wohl nicht auf Vergleich hoffen

Im Missbrauchsverfahren gegen Prinz Andrew (61) kann der Queen-Sohn nach Ansicht eines Anwalts der Klägerin nicht auf eine außergerichtliche Einigung hoffen. «Es ist Virginia Giuffre sehr wichtig, dass diese Angelegenheit auf eine Weise gelöst wird, dass sie und die anderen Opfer Gerechtigkeit erfahren», sagte einer von Giuffres Anwälten, David Boies, in der Nacht zum Donnerstag der «BBC». «Ich glaube nicht, dass sie eine klare Vorstellung davon hat, wie genau eine Lösung aussehen sollte.»

"A purely financial settlement is not anything that I think [Giuffre] is interested in."



