Wer den «OnlyFans»-Kanal von Michael Wendler und seiner Gattin Laura abonniert hat, dürfte bisher ziemlich enttäuscht worden sein. Denn statt erotische Inhalte, bekommen Fans zu sehen, wie die 21-Jährige ihren luxuriösen Adventskalender öffnet. Und billig ist der Content auch nicht: User müssen jeden Monat 35 Euro blechen.

Von zahlreichen Abonnenten hagelte es Kritik, schließlich ist OnlyFans eine Erotikplattform. «Abzocke! Melde es bei OnlyFans!» und «Mein Abo ist gekündigt!», heißt es unter anderem in den Kommentaren. Nun meldeten sich Wendler und Laura in einem Live-Video zu Wort und erklärten: «Es wird hier keinen Hardcore-Sex geben, das machen wir nicht.» Prüde seien sie nicht, aber «wer glaubt, dass wir Live-Sex machen, den müssen wir enttäuschen». Warum die beiden dann auf OnlyFans sind? «Wir haben uns für OnlyFans entschieden, weil da echte Fans sind.»

«Es wird auch das ein oder andere erotische Pic geben, aber wir wollen eben auch Videos aus unserem Leben einstellen», meint der Wendler weiter. Außerdem kündigte er an: «In wenigen Wochen wird eine unfassbare Veränderung in unserem Leben geben, die aufregendste meines Lebens.» Was das sein wird, wollten die beiden nicht verraten.

(L'essentiel/red)