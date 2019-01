Human Ken muss Beauty-​​OPs rückgängig machen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schönheitsoperationen gehören für Rodrigo Alves praktisch zum Alltag. Der als Human Ken bekannt gewordene Brasilianer, der in London lebt, hat sich bereits – je nach Quelle – 60 bis 100 Beauty-Eingriffen unterzogen, stets mit dem Ziel vor den gelifteten Augen, wie Barbies Plastikpuppen-Boyfriend auszusehen.

Vor knapp zwei Jahren musste der heute 35-Jährige notfallmäßig ins Krankenhaus, weil sein Körper seine operierte Nase abzustoßen begann. Sie macht ihm immer noch Probleme, das Atmen fällt ihm schwer. «Meine Nase ist kaputt, durch die vielen Fadenliftings kam es zu einer Fibrose, das Gewebe ist vernarbt und hart», erklärt Rodrigo auf Instagram. Zum Beheben der Beschwerden ist er nun nach Teheran in die Beauty-Klinik seines Vertrauens gejettet.

«Die größte Operation meines Lebens»

Dort lässt er auch gleich ein paar andere Dinge richten – wenn er schon mal da ist. Das wichtigste Ziel ist dabei erstmals eine Gesichtsreduktion, der Brasilianer möchte einige frühere Eingriffe obenrum rückgängig machen. Teilweise erkennen die Face-Scanner an Flughäfen ihn nicht mehr, was das Reisen durchaus mühselig macht. «Vielleicht muss ich mein Passfoto trotzdem nochmals ändern», erklärte er im Gespräch mit der Daily Mail.

«Das ist die größte Operation meines Lebens», meinte Human Ken auf Instagram vor dem ersten der geplanten Eingriffe – was angesichts seines markanten Aussehens schwer zu glauben ist. Die OP verlief offensichtlich gut, am Montag meldete er auf Social Media bereits, dass es ihm «großartig» gehe und als Nächstes unter anderem das Ersetzen des Silikon-Implantats in seinem Kinn anstehe.

ESC-Karriere pausiert

Laut Daily Mail steht außerdem auf dem Schnippel-Plan: ein Wangen-Lifting und eine Fettabsaugung an Genick und Kiefer. Das kostet Zeit, weshalb Rodrigo Alves seine neue Popstar-Karriere kurz unterbrechen muss – laut einem Insta-Post von letzter Woche hat der Trash-Star nämlich vor, am Eurovision Song Contest anzutreten.

«Ich mache eine Pause von den Singstunden und den Aufnahmen zu meinem Popsong», vermeldete Alves auf Instagram und fügte an: «Das Lied wird übrigens bald erscheinen.» Es klingt ein bisschen wie eine Drohung.

(L'essentiel/shy)