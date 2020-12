Chrissy Teigen hat zwei Monate nicht geduscht

Wie schwer es für eine Vollblut-Mutter ist, nach dem tragischen Verlust eines Kindes wieder in den Alltag zurückzufinden, zeigen die Instagram-Postings von US-Model Chrissy Teigen (35). Ihr Ehemann John Legend (41) und sie hatten Anfang Oktober ihren ungeborenen Sohn Jack verloren und können sich erst langsam von diesem Schicksalsschlag erholen.

Vor allem Chrissys Seele leidet seit der Fehlgeburt enorm. Das Model gibt nun auf Social Media offen und ehrlich zu, wie sie die Depressionen auch von ganz selbstverständlichen Aktivitäten abhielten. In ihrer Instagram-Story berichtet sie deshalb von einem ungewöhnlichen Erfolgserlebnis: «Ich habe zum ersten Mal seit zwei Monaten geduscht», erzählt sie stolz ihren Followern und verrät, dass sie sich in dieser Zeit «einfach nicht physisch drunterstellen» konnte.

Auf Körperhygiene habe sie aber keinesfalls verzichtet, fügt Chrissy hinzu. In den vergangenen Wochen hätte sie sich in der Badewanne gewaschen, weil sie es einfach nicht ertragen konnte, sich unter die Brause zu begeben. Ganz langsam und mit vorsichtigen Schritten kehrt die Zweifach-Mutter wieder in ihr Leben zurück und bedankt sich einmal mehr bei der Unterstützung in ihrer Fangemeinde. «Es war einfach ermutigend, von den Menschen, die ähnliche Dinge erlebt haben, so viel Liebe und Support zu bekommen», freute sich auch Ehemann John Legend in einem Interview mit Entertainment Tonight.

(L'essentiel/red)