US-Sänger Don Everly von den Everly Brothers ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 84 Jahren, wie sein Team auf der Instagram-Seite des Duos bekanntgab. Die Everly Brothers feierten mit Hits wie «Bye, Bye Love», «Wake Up, Little Susie» und «All I Have To Do Is Dream» große Erfolge. Dons Bruder Phil Everly, die zweite Hälfte des Duos, war bereits 2014 im Alter von 74 Jahren gestorben.

Die Everly Brothers gelten mit ihrem gitarrenbetonten Harmoniegesang als wichtiger Einfluss unter anderem für die Beatles, die Beach Boys und Simon & Garfunkel. Ein Sprecher des Duos bestätigte der «Los Angeles Times» den Tod von Don Everly, nannte aber keine weiteren Details zur Todesursache.

Schon die Eltern der beiden waren erfolgreiche Countrymusiker gewesen. Ihre größten Hits feierten die Everly Brothers Ende der 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre, doch nach mehreren Flops zerstritt sich das Duo und absolvierte einen vorerst letzten Auftritt im Jahr 1973. Erst zehn Jahre später standen die Brüder wieder gemeinsam auf der Bühne.

(L'essentiel/dpa)