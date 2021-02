Polizei in Dubai verhört Ex-​​GNTM-​​Star Fiona Erdmann

Seit mittlerweile zwei Jahren lebt die ehemalige GNTM-Kandidatin Fiona Erdmann (32) in Dubai und hat mit ihrem Lebenspartner Mohammed (29) und Söhnchen Leo ihr Glück in der Luxus-Wüstenmetropole gefunden. Kürzlich verkündete das Model auf ihrem Social-Media-Kanal, dass es für die junge Familie sogar bald in ein eigenes Traumhaus gehen soll. Nun ist die Influencerin aber ausgerechnet wegen einer ihrer Instagram-Stories mit der Polizei von Dubai in Konflikt geraten.

Im besagten Clip sprüht Erdmann mit schwarzer Farbe das Wort «Loser» an die Wagentür eines weißen Sportwagens und verlässt anschließend fluchtartig den Tatort. «Wir haben das Video für einen Kumpel gedreht», erklärt Erdmann, was hinter der fiesen Schmier-Aktion steckt. «Ihm gehört der Porsche und er hat eine Firma, die Folie herstellt, von der man alles abwischen kann.» Ein Werbe-Gag, der aber eindeutig nach hinten los gegangen ist, denn bereits am nächsten Tag musste sich Erdmann dafür am hiesigen Polizeipräsidium melden.

«Ich hatte so einen Schiss. Ich dachte echt, ich komme in den Knast», erinnert sich die Influencerin an ihr Verhör. «Das war echt schlimm. Ich hatte richtig Panik», verrät sie und fürchtete um ihre Zukunft in Dubai. Schließlich hatte sie erst vor kurzem ihr Visum beantragt. Glücklicherweise konnte sie den Beamten aber schnell erklären, was es tatsächlich mit dem Graffiti auf sich hatte. Eine Verwarnung gab's aber trotzdem: «Das ist die sicherste Stadt der Welt und so etwas darf hier auch nicht im Scherz gemacht werden», so Erdmann, freut sich aber gleichzeitig, dass ihr Clip «über fünf Millionen Leute erreicht» haben soll.

(L'essentiel/red)