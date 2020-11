Deshalb will Bill Kaulitz bald Vater werden

Beruflich läuft es für den schillernden Musiker Bill Kaulitz (31) momentan ausgezeichnet: Zum 15-jährigen Bandjubiläum von «Tokio Hotel» haben er und seine Kollegen nicht nur eine erfolgreiche neue Version ihres ersten, großen Hits «Durch den Monsun» abgeliefert, auch die enge Familienbande mit Topmodel-Chefin Heidi Klum (47) hat sich für ihn ziemlich ausgezahlt. Nachdem er zusammen mit ihr zuletzt durch die ProSieben-Show «Queen of Drags» führte, sind seine Schwägerin und er scheinbar unzertrennlich.

Das Familienglück, in dem Heidi seit ihrer Hochzeit 2019 mit Bills Zwillingsbruder Tom Kaulitz (31) schwebt, stimmt den Musiker aber gleichzeitig auch nachdenklich. Wie RTL berichtet, macht er sich während eines Podcast-Interviews mit dem Magazin «GQ» vor allem über seine eigene Zukunft Gedanken. «Ich dachte immer, Kinder sind nie so ein Thema bei mir. Jetzt liebe ich sie», verriet Bill, der momentan mit dem gesamten Klum-Kaulitz-Clan in Berlin lebt. «Heidi hat vier Kids. Ich liebe es, wenn sie around sind», erzählt Kaulitz und schwärmt auch vom Familienleben seines «Tokio Hotel»-Schlagzeugers. Bei so viel Harmonie wünscht er sich auch bald eine eigene Familie.

Bislang fehlt im zwar noch die richtige Person an seiner Seite, die diesen Wunsch erfüllen soll, doch Kaulitz hat schon ganz klare Vorstellungen. «Ich weiß, was ich suche», stellt er klipp und klar fest. «Etwas Leichtes. Etwas ohne Schmerz, ohne Leiden», so der Künstler. «Es muss sich richtig anfühlen ohne Drama.»

(L'essentiel/red)