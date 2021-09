Kim Kardashian verhüllt sich mit Bondage-​​Look

Fans und Paparazzi staunten nicht schlecht, als Kim Kardashian am Samstag vor dem Luxushotel The Ritz-Carlton in New York aus einem schwarzen SUV stieg: Der «Keeping Up With The Kardashians»-Star zeigte sich nämlich in einem Leder-Outfit von Balenciaga – und zwar tatsächlich von Kopf bis Fuß. Die 40-Jährige ist dieses Jahr erneut Gast bei der Met Gala des Metropolitan Museum of Art und angesichts der New York Fashion Week wohl schon einen Tag früher angereist.

Bei ihrer Ankunft trug die Vierfach-Mutter einen knielangen Trenchcoat, Handschuhe, Overknee-Stiefel, eine lockere Hose und ein hochgeschnittenes Shirt – alles aus Leder, alles in Schwarz. Ihr Gesicht verbarg die SKIMS-Gründerin unter einer Ledermaske, die lediglich Aussparungen für die Augen und für ihr langes Haar bot, welches die Influencerin zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden trug.

Kim K als Muse für Balenciaga?

Kurz nach ihrem Auftritt veröffentlichte Kim natürlich auch selbst die Fotos des Bondage-Looks auf ihrem Instagram-Account – und markierte dazu Balenciaga-Mastermind Demna Gvasalia. Zur Bildstrecke fügte sie lediglich ein Messer-Emoji hinzu.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Kim mit Maske und im All-Over-Look präsentiert. Bereits letzten Monat zelebrierte die 40-Jährige einen ähnlichen Look, als sie Kanye Wests «Donda»-Release-Event im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta besuchte. Damals trug sie ein enges schwarzes Outfit, ebenfalls von Balenciaga.

Der Reality-Star scheint die neue Muse des spanischen Modehauses zu sein, was an der Zusammenarbeit ihres Ex Kanye West (44) mit Balenciaga-Designer Demna Gvasalia (40) liegen könnte. Für die «Donda»-Parties von Ye haben die beiden nämlich zusammengespannt: Gvasalia fungierte dabei als Creative Director für die Visuals der Events.

(L'essentiel/Saskia Sutter)