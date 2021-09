Cole Sprouse schockt mit Tierkadaver-​​Foto

Erst vor wenigen Wochen meldeten Fans eines von Cole Sprouses Bildern bei Instagram. Grund: In der Bildstrecke zeigte sich der «Riverdale»-Darsteller mit seiner neuen Freundin, Ari Fournier (23) – was seinen Followerinnen und Follower scheinbar gar nicht passte. Der 29-Jährige wandte sich kurz darauf mit einem Screenshot des verbannten Posts an seine Fans: «Die Kinder sind verrückt geworden.»

Jetzt sorgt Sprouse mit einem weiteren Foto für Furore: Der Schauspieler posiert darauf mit einem aufgeschnittenen Tierkadaver und versetzt die Instagram-Community damit in blankes Entsetzen. «Da passen gemütlich zwei Leute rein», kommentiert der Schauspieler das skurrile Bild.

«Bist du verrückt?»

Die Empörung bei seinen Fans ist groß: «Bist du verrückt?», fragt etwa eine Nutzerin unter dem Post, andere sprechen von «Bambis Tod». «Gar nicht witzig», schreibt eine weitere Userin – und hat damit scheinbar nicht unrecht, denn der Kommentar zählt über siebenhundert Likes. Manche reagieren auf das Bild auch nur mit einem Emoji, das sich übergibt.

Ein Eintrag sticht jedoch besonders hervor: Der von Make-up-Künstlerin Madison MacKinnon. «Ich habe dieses Ding mitgestaltet», so die Kanadierin. «Das Tier ist fake. Na ja, fast. Wir haben es in einer Form gegossen und mit Schaum gefüllt. Danach wurde es von einem Präparator überzogen. Den Bauch kann man via Klettverschluss öffnen und schließen», verrät MacKinnon weiter. Das tote Wild sei demnach Teil des Bühnenbildes einer kommenden Show, mehr durfte die Effekt-Maskenbildnerin aber nicht verraten. Und auch Cole Sprouse äußerte sich nicht weiter zu dem Jagd-Foto.

