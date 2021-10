Wendlers Laura sieht anders aus

Die neuen Instagram-Stories von Laura Müller werfen Fragen auf. Die Influencerin ist in den Clips nämlich auf Anhieb nicht wiederzukennen. Es sind vor allem ihre Lippen, die anders aussehen. Sie wirken viel fülliger als sonst. Ob die 21-Jährige etwa beim Beauty-Doc war?

Hat Laura sich die Lippen operieren lassen?

Verwunderlich wäre das nicht: Ihr Ehemann Michael Wendler hat sich in der Vergangenheit immer wieder unters Messer gelegt. «Wenn man sich verbessern kann oder es medizinisch sogar notwendig ist, dann sollte man das machen», sagte er einmal in der ehemaligen Realityshow «Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet».

Filter oder Chirurg? In ihrer Instastory sieht die Wendlergattin verändert aus. (Foto: Instagram/lauramuellerofficial)

Auch seine Ehefrau ist Beauty-Eingriffen gegenüber grundsätzlich nicht abgeneigt. Schon früher gab es Gerüchte, sie hätte sich am Gesicht operieren lassen. Sie dementierte den Eingriff, meinte aber: «Das ist ja auch ein Kompliment, oder? Wenn die Leute glauben, ich hätte mir was machen lassen!» Möglicherweise kam bei Lauras Stories aber einfach nur ein Filter zum Einsatz. Die 21-Jährige experimentiert gewöhnlich gerne mit Instagram-Filtern. Oder sie hat mit der Schminke übertrieben, schließlich steht Halloween vor der Tür...

Neues Haus in Florida

Laura und ihr Mann Michael Wendler (49) sind vor Kurzem in ein sündhaft teures Mietshaus in Südflorida gezogen. Laut der «Bild»-Zeitung müssen die beiden pro Monat satte 6300 Euro Miete zahlen. Wie sie sich das leisten können, ist unklar. Denn seit Wendlers kruden Verschwörungsvideos auf Instagram, will eigentlich fast niemand mehr mit dem Pärchen zusammenarbeiten.

(L'essentiel/red)