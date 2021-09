Wohnung vom Wendler wird zwangsversteigert

Die Negativschlagzeilen rund um Michael Wendler reißen einfach nicht ab. Nach dem erlassenen Haftbefehl einer Richterin des Amtsgerichts in Dinslaken, einem angeblichen Schuldenberg von rund einer Million Euro beim Finanzamt und dem scheinbaren Verkauf seines Luxus-Anwesens in Cape Coral dürfte der 49-Jährige nun auch eine seiner Immobilien in seiner alten Heimat verlieren.

Der «Bild» zufolge besitzt der Schlagersänger mehrere Eigentumswohnungen in Dinslaken. In einer davon wohnte bis zu ihrem Tod im Februar 2021 seine Mutter Christine Tiggemann. Doch laut der deutschen Zeitung kamen weder sie, noch ihr berühmter Sohn für die anfallenden Nebenkosten auf. Im Laufe der Jahre sollen so umgerechnet über 4300 Euro an Schulden angesammelt worden sein, die bis jetzt nicht bezahlt wurden.

Erlös gehört dem Finanzamt

Die Hauseigentümer hätten zwar versucht, den 49-Jährigen zu kontaktieren, um ihm die offenen Rechnungen zuzustellen, doch er galt bislang als «nicht auffindbar», wie die «Bild» weiter schreibt. Daher soll die Wohnung nun im Februar 2022 zwangsversteigert werden. Die unbezahlten Rechnungen der Nebenkosten seien aber nicht der einzige Grund für diesen Schritt, sondern auch Wendlers Schulden von einer Million Euro beim Finanzamt.

Der Musiker soll nämlich einen geringen Beitrag dazu leisten, dass seine Steuerschulden weniger werden, weshalb sich das Finanzamt nun an dem Erlös aus der Zwangsversteigerung bedient. «Meine Immobilien in Deutschland werden endlich verwertet, um der Forderung des Finanzamtes und der aus meiner Sicht erlassenen Fantasiesteuer entgegen zu wirken», bestätigt der Wendler gegenüber der «Bild».

Wohnung soll 100.000 Euro wert sein

Und weiter: «Da sich meine Mutter um die Nebenkosten der von mir kostenlos zur Verfügung gestellten Wohnung kümmern wollte, kann ich zu den Forderungen der Hausverwaltung nichts sagen. Vom Erlös der Eigentumswohnung wird die Hausverwaltung mit Sicherheit befriedigt. Ich bin davon überzeugt, dass meine Eigentumswohnung einen hohen Betrag bei der Versteigerung erreichen wird.»

Eher nicht, wenn es nach Wendlers Vater Manfred Wessels (73) geht. Laut seinen Aussagen soll die Wohnung nicht mehr als 100.000 Euro wert sein, weshalb demnächst vermutlich auch eine weitere Immobilie des «Egal»-Interpreten zwangsversteigert wird.

(L'essentiel/Katrin Ofner)