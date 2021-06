Rihanna schreibt mit «Vogue»-​​Cover Geschichte

Popstar Rihanna hat sich für die italienische «Vogue» auf ein spannendes Projekt eingelassen. So hat die 33-Jährige für das Cover der Juli-Ausgabe gleich alles selbst übernommen: Das Styling und die Fotos. Auf Instagram postete Riri, die auf dem Cover ein Kleid des italienischen Modehauses Valentino trägt, noch weitere Fotos, die sie selbst umgesetzt hat, etwa einen Layering-Look mit grüner Strähnchenfrisur.

Der Chefredakteur des Magazins, Emanuele Farneti schreibt in seinem Editorial der Ausgabe: «In den letzten Jahren haben wir versucht, unser Cover auf vielfältige Weise einzusetzen: mit Fotografie oder Illustrationen oder auch ohne Bilder. Wir hatten die Protagonistinnen und Protagonisten jedoch nie gebeten, alles selbst zu machen: Posen, Fotografieren, Kleiderauswahl. Jetzt, für diese ‘Do It Yourself’-Ausgabe, ist der richtige Moment für dieses Experiment gekommen.» Rihanna sei schon auf vielen «Vogue»-Covern gewesen. «Aber nie wie dieses Mal, in dieser Version, in der sie und nur sie alles entschieden hat.»

Riri und Madonna zieren «The Big Four»

Mit dem Cover der italienischen «Vogue» ist Rihanna erst die zweite Frau nach Madonna (62), die es geschafft hat, «The Big Four» zu zieren, also auf der Front von allen vier «Vogues» zu erscheinen – der italienischen eben gerade und zuvor auf der US-amerikanischen, der französischen und der britischen Ausgabe.

Riri befindet sich momentan nicht nur auf einem beruflichen, sondern auch auf einem privaten Hoch: Vor einigen Wochen hat der Musiker A$AP Rocky die Beziehung zu ihr bestätigt. Rocky sprach in einem Interview mit dem Magazin «GQ» erstmals über seine Gefühle: «Sie ist die Liebe meines Lebens. Meine Lady», schwärmte der 32-Jährige von Rihanna. «Ich denke, wenn du es weißt, dann weißt du es. Sie ist die Richtige.»

(L'essentiel/Christina Duss)