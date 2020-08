Wird Adele ihre neue beste Freundin?

Seit Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (35) mit Sohn Archie (1) von Kanada nach Los Angeles gezogen sind, hält sich das Paar noch bedeckter als zuvor. Selten werden die Sussexes in der Öffentlichkeit gesehen. Und um ihre gemietete Villa ließen die beiden kurz nach dem Umzug einen hohen Zaun bauen. Es scheint, als ob die kleine Familie mehrheitlich unter sich bleibt – verständlich, wenn man bedenkt, dass die fehlende Privatsphäre mitunter der Hauptgrund für Meghan und Harrys Rücktritt vom Amt als Senior Royals war.

Langsam aber sicher scheinen die beiden nun jedoch in der neuen Nachbarschaft angekommen zu sein: Wie The Mirror berichtet, verbringt Meghan viel Zeit mit einer bestimmten Nachbarin. Das ist keine geringere als die Sängerin Adele. Mit der 32-Jährigen besuche Meghan seit kurzem einen Pilates-Kurs, verrät ein Insider gegenüber der britischen Zeitung. «Die beiden lieben es!»

Auch Harry hat Pilates entdeckt

Adele komme zudem oft einfach so bei Meghan und Harry vorbei, um Hallo zu sagen und sich nach dem Befinden ihrer Nachbarn zu erkunden. Auch die Britin lebt mit ihrem siebenjährigen Sohn Angelo ein sehr zurückgezogenes Leben in Los Angeles, ist jedoch bekannt dafür, den Kontakt mit den Leuten in ihrem Quartier zu suchen. Flüchtig gekannt haben sich Meghan und Adele jedoch bereits bevor sie Nachbarinnen wurden: Vor eineinhalb Jahren trafen sie sich bei einem Charity-Event in London.

Wie britische Medien zu einem früheren Zeitpunkt berichteten, setzt sich Adele zudem dafür ein, dass Archie später einen Platz an der renommierten Schule bekommt, die ihr eigener Sohn besucht. Und Harry profitiert übrigens auch davon, eine so kontaktfreudige Nachbarin zu haben: Er habe bei der Pilates-Instruktorin von Meghan und Adele schon einige Lektionen genommen. So baue er den Stress der letzten Monate ab.

(L'essentiel/Angela Hess)