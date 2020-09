Kim Kardashian erntet Shitstorm für Umstandsmode

Die neue SKIMS-Kollektion für Umstandsmode von Kim Kardashian kommt nicht bei allen gut an: Zahlreiche Twitter-User hatten ihr auf Twitter vorgeworfen, dass sie mit der Kollektion versuchen würde, Frauen zum Verstecken ihres Babybauchs anzuregen.

Für Kim ist das völlig unverständlich. Sie erklärte auf Twitter: «An jeden, der Probleme mit Umstandsmode hat und wenn Sie es noch nicht erlebt haben, wie es ist, schwanger zu sein, dann wissen Sie nicht, was es für ein Kampf sein kann, das ganze Gewicht zu tragen, genauso wie ich und Millionen starke Frauen das bereits taten @skims Kollektion für Umstandsmode wurde nicht dazu entworfen, um zu schmälern, sondern um Halt zu geben und unterstützend zu sein.»

Sie erklärt weiter: «Der Teil für den Bauchbereich verkleinert diesen nicht, er besteht im Gegensatz zu dem Rest des Kleidungsstückes aus hauchdünnem und einem dünner geschichteten Material. Das bietet Halt und hilft dabei, das beschwerliche Gewicht zu tragen, das einem auf das Kreuz geht.»

To anyone who has an issue with maternity solutionwear, and if you haven’t been pregnant before you may not know the struggle of what it’s like carrying all of this weight the way I did along with millions of strong women, @skims maternity line is not to slim but to support.