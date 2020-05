Influencerin äußert sich zu Erotik-​​Clips

Seit Wochen greift Oliver Pocher (42) auf Instagram Influencer an. Nebst Produktvermarktungen sind ihm auch Social-Media-Stars, die online ihre Kinder zur Schau stellen, ein Dorn im Auge. Am Wochenende eskalierte nun ein Streit zwischen ihm und der ehemaligen «Berlin – Tag & Nacht»-Darstellerin Anne Wünsche (28) – weil der Comedian behauptet hatte, sie habe Likes und Follower gekauft.

Als die zweifache Mama weinend vor laufender Kamera zusammenbrach, legte er noch eine Schippe drauf. Er postete ein Video von sich, in dem er Wünsche dafür bloßstellt, dass sie vor Jahren in Erotik-Filmen und auf freizügigen Fotos zu sehen war. Nun äußert sie sich in ihrer Insta-Story dazu.

«Ich habe es nie verschwiegen»

«Leute, da steh ich dazu. Ich war 18, ich habe nichts Verwerfliches getan. Das ist einfach so etwas wie eine Jugendsünde. Ich stehe komplett dahinter», so die deutsche Influencerin. Sie stellt zudem klar: «Das bin halt ich. Viele kannten diese Bilder schon lange, weil ich es nie verschwiegen habe und nie versteckt habe. Aber jetzt ist halt diese Welle losgetreten.»

Auch betont Wünsche erneut, dass sie weder Followers noch Likes gekauft hat. Weiter verrät sie, dass sie bereits Anzeige erstellt habe und ihre Anwälte zurzeit alles abklären. Sie lässt ihre 843.000 Follower abschließend wissen, dass sie nach einer kurzen Social-Media-Pause nun wieder wie zuvor posten wird: «Ich werde euch wieder ganz normal in meinen Alltag mitnehmen, so wie ihr es kennt.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)