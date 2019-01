Ribéry gönnt sich ein vergoldetes Steak

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dass Ferien in Dubai ganz schön ins Geld gehen können, dürfte nichts Neues sein. Wie dekadent ein Essen dort tatsächlich ausfallen kann, zeigt Franck Ribéry auf seinem Instagram-Account. Der Offensivspieler des FC Bayern speist in einem Restaurant von «Salt Bae», einem türkischen Metzger, der im Internet zum Star wurde. Seine Videos, in denen er Fleischstücke auf außergewöhnliche Art zurechtschneidet, grillt und anschließend salzt, wurden millionenfach geklickt.

Ribéry lässt sich von dem Fleischexperten ein ganz besonderes Stück Fleisch zubereiten: ein vergoldetes Tomahawk-Steak im Wert von 1200 Euro – 200 Euro für das Fleisch, 1000 Euro für den Edelmetallüberzug. Gudden Appétit!

(sw/L'essentiel)