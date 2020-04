Nimmt Laura den Namen von Wendlers Ex an?

Am Dienstag gaben Michael Wendler (47) und seine Zukünftige Laura Müller (19) via Instagram ihre Verlobung bekannt. Jetzt stellt sich die Frage: Welchen Nachnamen wird Laura nach der Hochzeit tragen?

Der Namen Wendler ist nämlich nur ein Künstler-Alias. Ursprünglich hieß er Michael Skowronek, was ihm aber nicht so zu passen schien. Denn er hat nach der Hochzeit mit seiner Noch-Ehefrau Claudia Norberg (49) 2009 ihren Namen angenommen. «Der Wendler» heißt also bürgerlich Michael Norberg.

Claudia Norberg hat nun deutlich gemacht, dass sie es nicht unterstützen würde, wenn Laura ihren Familiennamen erhalten würde. Sie sei laut «Bild» die einzige richtige geborene Norberg. Anscheinend sollen Claudia und Michael Norberg bereits vor der Scheidung über die Weitergabe des Nachnamens an mögliche neue Frauen gesprochen haben.

Wendler könnte bald auch Michael Müller heißen

Das Recht, den Namen weiterzugeben, hätte er aber. Ob Laura nun bald Skowronek oder Norberg heißen wird, ist allerdings ungewiss. Auch die Kombination Michael Müller wäre möglich, wenn der Schlagersänger den Nachnamen seiner baldigen neuen Frau annehmen würde.

Den Nachnamen Norberg trägt übrigens auch Michaels und Claudias gemeinsame Tochter Adeline (18).

Nasenoperation vor der Hochzeit

Auf Instagram zeigte sich der Wendler kürzlich im Krankenhausbett mit mehreren Verbänden um die Nase. Dazu schreibt er: «Nein, es war nicht Oliver Pocher, sondern eine Nasen-OP am heutigen Tage». Pocher (42) hat ihm daraufhin eine gute Besserung gewünscht.

Wendler ließ sich aber nicht aus kosmetischen Gründen operieren. «RTL» erklärt er, dass er seit einiger Zeit Atembeschwerden habe und das korrigiert werden würde. «Die Nase wird dabei noch verschönt. Was dabei rauskommt, wird man dann sehen – ich bin sehr gespannt».

An der Hochzeit wird er dann also mit einem hübscheren Näschen auftauchen. Laura hat sich dazu noch nicht geäußert.

(L'essentiel/kro)