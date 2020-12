Was läuft zwischen Rihanna und A$AP Rocky?

R’n’B-Pop- und Lingerie-Queen Rihanna (32) und Hip-Hop-Überflieger A$AP Rocky (32) sind ein Paar. Das schreibt zumindest People und stützt sich dabei auf einen nicht näher genannten Insider. Klingt erst mal recht wackelig, aber das Portal gehört zu den seriöseren Gossip-Publikationen und haut solche News in der Regel nicht leichtfertig raus.

Erst am Montag meldete Page Six, dass sich die beiden am Wochenende zum gemeinsamen Abendessen mit Freunden in einem New Yorker Restaurant getroffen haben. Weder Rihanna noch A$AP haben sich bislang zu den neusten Gerüchten geäußert.

Hat es bei der Arbeit gefunkt?

Schon im Januar schrieb The Sun, dass zwischen den beiden langjährigen Freunden etwas laufen soll, nachdem Riri sich kurz zuvor von Saudi-Milliardär Hassan Jameel (32) getrennt hatte, mit dem sie rund drei Jahre zusammen war. Eine Quelle von Eonline.com dementierte dies damals jedoch und beteuerte, dass die Musikerin Single ist.

Im Juli buchte Rihanna den Rapper für ihre Fenty-Skin-Kampagne. Die zwei Berühmtheiten haben daraufhin gemeinsam mehrere Promo-Interviews gegeben. Über die Arbeit mit Riri sagte A$AP zu GQ: «Das Schwierigste daran ist, nicht die ganze Zeit rumzualbern und zu lachen. Ich vergesse dabei, dass wir eigentlich am Arbeiten sind.»

(L'essentiel/Schimun Krausz)