«King of Queens»-​​Star Jerry Stiller gestorben

Hollywood-Schauspieler Jerry Stiller ist im Alter von 92 Jahren «eines natürlichen Todes» gestorben, wie sein Sohn Ben Stiller auf Twitter mitteilte.

Obwohl er sich eigentlich Ende der 1990er aus dem Showbusiness zurückziehen wollte, überzeugte ihn der Comedian Kevin James, es nochmal in seiner neuen Sitcom «King of Queens» zu versuchen. Die Rolle als James Schwiegervater Arthur Spooner wurde zu einem von Stillers größten Erfolgen, in der er von 1998 bis 2007 zu sehen war.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5