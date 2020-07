Epstein-​​Vertraute in den USA festgenommen

Maxwell wurde am heute früh Ortszeit in New Hampshire in den USA festgenommen. Das berichtet NBC New York mit Verweis auf mehrere andere Quellen. Die Tochter des Medienmogul Robert Maxwell ist eine Ex-Freundin von Jeffrey Epstein.

Epstein wird vorgeworfen, über Jahre hinweg einen Pädophilen-Ring aufgebaut zu haben und sich sexuell an Minderjährigen vergangen zu haben. Er nahm sich im August letzten Jahre in Untersuchungshaft das Leben. Maxwell soll schon lange auf dem Radar der Behörden in den Ermittlungen gestanden haben. Was ihr konkret vorgeworfen wird, ist nicht bekannt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

