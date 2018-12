Küblböck wollte kurz vorm Sprung ins Krankenhaus

Was passierte genau am 9. September? An dem Tag, an dem Daniel Küblböck zuletzt lebend gesehen wurde? Der Spiegel hat die letzten Stunden des Sängers und Schauspielers rekonstruiert, ehe dieser gegen fünf Uhr morgens vom Kreuzfahrtschiff «Aida Luna» ins Meer sprang. Küblböck gilt seither offiziell als vermisst.

Suizid-Gedanken? Unter Plagen Sie sich manchmal mit? Unter prevention-suicide.lu finden sie eine Liste von Einrichtungen, die akutpsychiatrische Versorgung und Krisenintervention in Luxemburg betreiben und Sie bei Bedarf an andere Hilfsstellen verweisen können.

Gegen 1 Uhr morgens hat der 33-Jährige demnach die Schiffsbar in Richtung Kabine verlassen. Da er sich dann an einer kaputten Glasflasche verletzt haben soll, sei er drei Stunden später zur Rezeption gegangen und habe darum gebeten, sich im Schiffs-Krankenhaus behandeln zu lassen.

Dreimal den Alarm ausgelöst

Als man Küblböck sagte, dass das Krankenhaus noch geschlossen sei, sei er aufbrausend geworden. Später habe er dreimal den Alarm ausgelöst – dann ging er über Bord.

Wie das Magazin weiter schreibt, habe Küblböck schon länger an Panikattacken und Angstzuständen gelitten. Ein Neurologe soll ihm im August die Diagnose «akute Episode einer schizophrenen Psychose» attestiert haben.

(L'essentiel/roy)